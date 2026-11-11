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5 Manfaat Kangkung, Bikin Kolesterol Ambyar

5 Manfaat Kangkung, Bikin Kolesterol Ambyar
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Sayur Kangkung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KANGKUNG merupakan sayuran yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Apalagi, dalam 100 gram (gr) kangkung segar yang masih mentah, terdapat 3,4 gr protein, 3,9 gr karbohidrat, dan 2 gr serat.

Kandungan vitamin A dan vitamin C dalam sayuran ini juga sangat tinggi.

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Bahkan dalam secangkir kangkung yang sudah disiangi (kira-kira 56 gram), Anda bisa memenuhi 70 persen kebutuhan vitamin A harian serta 51 persen kebutuhan vitamin C harian.

Selain itu, kangkung juga kaya akan berbagai mineral penting seperti kalium sebanyak 250,1 miligram (mg), 67 mg kalsium, 2,3 mg zat besi, 65 mg natrium, serta 54 mg fosfor.

Meskipun kaya akan berbagai nutrisi penting, kangkung merupakan jenis sayuran yang rendah kalori.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan mata

Kangkung kaya akan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata.

Ada beberapa manfaat kangkung yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja membantu mengatasi kolesterol.

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