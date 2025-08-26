menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Kapulaga, Bantu Turunkan Risiko Serangan Kanker

5 Manfaat Kapulaga, Bantu Turunkan Risiko Serangan Kanker

5 Manfaat Kapulaga, Bantu Turunkan Risiko Serangan Kanker
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapulaga. FOTO: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - KAPULAGA merupakan salah satu bahan masakan untuk beberapa hidangan gurih.

Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kapulaga untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Hal ini karena kandungan nutrisi yang berlimpah di dalamnya, yang mencangkup vitamin, mineral, dan serat yang memadai.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Turunkan tekanan darah

Manfaat kapulaga yang pertama ialah bisa membantu menurunkan tekanan darah.

Hal ini ditunjukkan oleh sebuah studi di mana 20 orang dewasa penderita hipertensidiberi 3 gram bubuk kapulaga per hari.

Baca Juga:

Setelah 12 minggu, tekanan darah para penderita menurun secara signifikan dalam angka normal.

Temuan ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat antioksidan dalam kapulaga.

Ada beberapa manfaat kapulaga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengurangi risiko kanker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI