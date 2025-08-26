5 Manfaat Kapulaga, Bantu Turunkan Risiko Serangan Kanker
jpnn.com, JAKARTA - KAPULAGA merupakan salah satu bahan masakan untuk beberapa hidangan gurih.
Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kapulaga untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Hal ini karena kandungan nutrisi yang berlimpah di dalamnya, yang mencangkup vitamin, mineral, dan serat yang memadai.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Turunkan tekanan darah
Manfaat kapulaga yang pertama ialah bisa membantu menurunkan tekanan darah.
Hal ini ditunjukkan oleh sebuah studi di mana 20 orang dewasa penderita hipertensidiberi 3 gram bubuk kapulaga per hari.
Setelah 12 minggu, tekanan darah para penderita menurun secara signifikan dalam angka normal.
Temuan ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat antioksidan dalam kapulaga.
Ada beberapa manfaat kapulaga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengurangi risiko kanker.
