5 Manfaat Kayu Manis, Ampuh Tingkatkan Gairah Pasangan

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang kaya akan berbgaai kandungan nutrisi.

Kayu manis kaya akan vitamin A, C, dan vitamin B-kompleks, yang juga mengandung niasin, riboflavin, piridoksin, asam pantotenat, dan asam folat.

Kayu manis yang biasanya dibuat minuman ini juga merupakan sumber mineral, yakni kalsium; kalium; mangan; magnesium; tembaga; besi; selenium; dan seng.

Untuk mengolah kayu manis sangatlah mudah, yakni dengan cara direbus atau diseduh dengan air mendidih, lalu campur madu secukupnya.

Air rebusan kayu manis pun siap untuk diminum. Mengonsumsi kayu manis umumnya diberikan pada dosis maksimal 1,5 gram/ hari dalam studi diabetes, dan tidak ada efek samping yang muncul.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menangkal Radikal Bebas

Kayu manis sangat tinggi akan sumber antioksidan yang sangat baik untuk melindungi tubuh dan menyembuhkan penyakit.

Apabila radikal bebas terjadi dalam tubuh, maka akan merusak area tubuh seperti kerusakan DNA dan akhirnya akan merusak sel.