5 Manfaat Kayu Manis, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang nutrisi.

Tak hanya itu, ternyata sejak lama, batang atau bubuk kayu manis dibuat menjadi minuman herbal yang memiliki khasiat luar biasa untuk kesehatan.

Tidak sekadar menghangatkan tubuh, sajian minuman yang menggunakan bahan kayu manis ternyata mempunyai beberapa khasiat lain yang baik untuk kesehatan tubuh.

Sebab, beberapa kandungan yang terdapat dalam kulit batang kayu manis bahkan mampu mengobati berbagai penyakit.

Mulai dari penyakit ringan hingga kronis. Caranya, batang kayu manis bisa direbus atau diseduh dengan air mendidih dan diminum.

Air rebusan kayu manis penuh dengan senyawa bermanfaat yang dapat menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Bubuk kayu manis umumnya diberikan pada dosis 1 sampai 1,5 gram/ hari dalam studi diabetes, dan menurut laporan tidak ada efek samping yang muncul.

Namun, sampai saat ini belum ada dosis yang pasti ketika menggunakan herbal ini.