5 Manfaat Kencur, Ampuh Redakan Stres yang Mengganggu

jpnn.com, JAKARTA - KENCUR biasanya digunakan sebagai jamu untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain untuk penambah cita rasa dalam masakan, manfaat kencur juga ampuh sebagai obat alami.

Sama seperti kebanyakan tumbuhan pada umumnya, tanaman kencur juga dilengkapi dengan daun dan bunga.

Hanya saja, bentuk dan penampakannya tentu berbeda dengan bumbu dapur lainnya.

Kencur memiliki berbagai komposisi zat yang terkandung, yakni: Pati; Mineral; Sineol; Asam metil kanil; Asam sinamat; Etil ester; Borneol; Kamphene; Paraeumarin; Asam anisat; Alkaloid; Gom.

Selain itu, senyawa kimia lainnya yang ada di dalam kencur yakni etil p-metoksisinamat, p-metoksistiren, karen, borneol, dan parafin.

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Di antara kandungan kimia ini, etil p-metoksisinamat merupakan komponen utama dari kencur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.