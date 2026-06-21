menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Kencur, Ampuh Redakan Stres yang Mengganggu

5 Manfaat Kencur, Ampuh Redakan Stres yang Mengganggu

5 Manfaat Kencur, Ampuh Redakan Stres yang Mengganggu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kencur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KENCUR biasanya digunakan sebagai jamu untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain untuk penambah cita rasa dalam masakan, manfaat kencur juga ampuh sebagai obat alami.

Sama seperti kebanyakan tumbuhan pada umumnya, tanaman kencur juga dilengkapi dengan daun dan bunga.

Baca Juga:

Hanya saja, bentuk dan penampakannya tentu berbeda dengan bumbu dapur lainnya.

Kencur memiliki berbagai komposisi zat yang terkandung, yakni: Pati; Mineral; Sineol; Asam metil kanil; Asam sinamat; Etil ester; Borneol; Kamphene; Paraeumarin; Asam anisat; Alkaloid; Gom.

Selain itu, senyawa kimia lainnya yang ada di dalam kencur yakni etil p-metoksisinamat, p-metoksistiren, karen, borneol, dan parafin.

Baca Juga:

Di antara kandungan kimia ini, etil p-metoksisinamat merupakan komponen utama dari kencur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat kencur yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengatasi batuk.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI