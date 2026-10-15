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5 Manfaat Kentang yang Bikin Kaget

5 Manfaat Kentang yang Bikin Kaget
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Ilustrasi kentang. Foto: Daily Mirror

jpnn.com, JAKARTA - KENTANG merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Sebenarny,a makanan satu ini bisa menjadi sahabat sejati dalam menurunkan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Rendah Kalori

Satu kentang Russet ukuran sedang beserta kulitnya hanya mengandung sekitar 168 kalori.

Kandungan ini membuat kentang cukup mengenyangkan tanpa menambah banyak kalori, cocok untuk diet rendah kalori.

2. Sumber Serat yang Baik

Kentang dengan kulitnya mengandung sekitar 2,7 gram serat atau 10 persen dari asupan harian yang disarankan.

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Serat membantu kamu merasa kenyang lebih lama, sehingga mudah mengontrol porsi makan.

3. Tinggi Pati Resisten

Pati resisten merupakan karbohidrat yang sulit dicerna tubuh, sehingga membuat perut lebih kenyang.

Ada beberapa manfaat kentang yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah rendah kalori.

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