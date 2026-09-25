5 Manfaat Kolagen yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - ANDA tentu sering mendengar tentang kolagen. Namun, apakah itu kolagen?

Kolagen telah menjadi kata kunci di dunia kecantikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kolagen adalah protein yang paling melimpah di dalam tubuh Anda dan merupakan komponen penting dari jaringan ikat Anda yang bisa didefinisikan sebagai jaringan protein.

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Jaringan protein ini memberikan dukungan struktural dan fungsional.

Kolagen adalah protein alami yang ada di dalam tubuh. Kolagen tidak hanya mendukung kekuatan dan elastisitas kulit Anda serta membantu membangun kembali struktur kulit, tetapi juga penting untuk pembuluh darah, tulang, otot, ligamen, kulit, usus, dan persendian.

Sayangnya, kolagen yang ada di dalam tubuh akan rusak seiring bertambahnya usia.

Artinya, seiring bertambahnya usia, tubuh Anda gagal memproduksi lebih banyak protein dan perlahan-lahan menurun.

Proses ini terlihat dari kerutan, garis-garis halus, rambut rontok, kulit kendur, dan nyeri sendi.