5 Manfaat kopi Hitam, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman populer yang kaya akan kandungan kafein.

Namun, selama bertahun-tahun, opini tentang kopi terus berubah, tetapi beberapa studi dan penelitian telah menunjukkan bahwa kopi, jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, bisa bermanfaat bagi kesehatan karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita.

Kopi hitam, khususnya, yang diseduh menggunakan biji kopi dan tanpa gula atau tambahan lainnya, adalah bentuk konsumsi kopi yang paling murni dan bisa memiliki banyak manfaat kesehatan.

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Kebanyakan orang berpikir tentang kopi hitam dalam hal kafein, yang berfungsi sebagai stimulan untuk meningkatkan aktivitas dan kewaspadaan.

Namun, kopi juga kaya akan antioksidan dan mengandung banyak senyawa bioaktif seperti polifenol, asam klorogenik, cafestol, dan melanoidin, antara lain yang dapat bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.

Bahkan, kopi juga bisa membantu dalam pengelolaan berat badan karena kalori dalam kopi hitam tanpa gula sangat sedikit, menjadikannya minuman andalan bagi orang-orang yang mencoba menurunkan atau mempertahankan berat badan mereka.

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Secara umum, biji kopi bubuk diseduh dengan air panas tanpa menambahkan krimer, susu, gula, atau pengganti gula untuk membuat kopi hitam.

Jadi, dalam secangkir kopi hitam, praktis tidak ada kalori, lemak, atau karbohidrat, menjadikannya pilihan minuman yang ideal bagi semua orang yang mencari asupan kafein yang lebih sehat untuk memulai pagi mereka.