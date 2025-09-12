5 Manfaat Kopi Luwak yang Tidak Terduga

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Biasanya, Anda hanya mengonsumsi kopi hitam biasa. Namun, apakah Anda pernah mengonsumsi kopi luwak?

Di balik rasanya yang nikmat, ternyata kopi luwak menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Penyakit Saraf dan Parkinson

Manfaat kopi luwak yang pertama ialah mencegah serangan penyakit saraf dan parkinson.

Penyakit saraf (Alzheimer) dan Parkinson bisa dicegah dengan rutin mengonsumsi manfaat kopi luwak, karena manfaat antioksidan yang dimilikinya bisa mencegah rusaknya sel yang terkait dengan penyakit Parkinson.

Sedangkan kafeinnya bisa mengurangi peradangan pada otak yang menjadi penyebab penyakit Alzheimer.

2. Memproteksi Mulut dan Gigi

Kandungan kafein pada kopi Luwak dapat memberikan perlindungan terhadap mulut dan gigi.