5 Manfaat Kopi untuk Rambut, Uban Bakalan Hilang Secara Alami

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang dan kaya akan kandungan kafein.

Selain itu, kopi juga bisa membantu menjaga kesehatan rambut.

Oleh sebab itu, jika Anda menggunakan kopi untuk rambut secara rutin, kamu bisa mendapatkan manfaatnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sebagai Minyak Rambut

Banyak orang tak tahu, bahwa kopi juga bisa digunakan sebagai minyak rambut.

Hal itu bisa memberi vitamin pada rambut dan kulit kepala, serta menyebarkan aroma luar biasa.

Selain itu, minyak kopi juga bisa membantu memperkuat akar, batang rambut, meningkatkan penyebaran, dan mendukung pertumbuhan rambut.

Sementara itu, cara menggunakan kopi untuk kesehatan rambut, yakni siapkan botol semprot atau botol aplikator yang biasa digunakan untuk mewarnai rambut.