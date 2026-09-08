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5 Manfaat Kopi untuk Tubuh, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

5 Manfaat Kopi untuk Tubuh, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
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Kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kaya kandungan kafein yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Kopi merupakan penyumbang terbesar dari kafein, sebuah stimulan yang membantu orang merasa lebih bersemangat.

Kafein dari secangkir kopi hitam bisa sangat cepat terserap ke dalam darah hanya dalam waktu 20 menit, dan akan menetap dalam aliran darah selama lebih dari 12 jam.

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Kafein yang kini ada di dalam aliran darah menyebabkan lonjakan detak jantung, tekanan darah, dan energi.

Lalu, kafein mulai memengaruhi tingkat adenosin dalam otak. Inilah sebabnya mengapa setelah dua puluh menit sejak meminum secangkir kopi, Anda merasa bersemangat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Meningkatkan daya ingat

Manfaat kopi yang pertama ialah membantu meningkatkan daya ingat.

Khasiat minum kopi hitam bisa membantu otak untuk tetap aktif.

Ada beberapa manfaat kopi yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja kaya akan antioksidan.

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