5 Manfaat Kopi yang Baik untuk Jantung

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang yang biasanya dikonsumsi pada pagi hari.

Kopi merupakan minuman populer yang menawarkan manfaat dan risiko potensial bagi kesehatan, tergantung pada seberapa banyak yang dikonsumsi dan kondisi kesehatan unik seseorang.

Kopi mengandung antioksidan dan senyawa bioaktif, seperti kafein, yang bisa meningkatkan energi, meningkatkan fungsi kognitif, dan bahkan mendukung kesehatan jantung jika dikonsumsi dalam jumlah sedang.

Namun, asupan yang berlebihan atau sensitivitas individu tertentu bisa membuat kopi merugikan, terutama bagi kesehatan jantung.

Dampaknya pada jantung sangat kompleks, karena bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular tertentu dan, dalam beberapa kondisi, meningkatkan risiko seperti tekanan darah tinggi atau palpitasi.

Kopi bisa baik dan buruk bagi jantung, sebagian besar tergantung pada kesehatan individu, kecenderungan genetik, dan kebiasaan konsumsi.

Moderasi adalah kuncinya, membatasi asupan hingga 2–4 ??cangkir per hari dan memilih kopi yang disaring bisa membantu menyeimbangkan manfaat dan risikonya.

Bagi penderita penyakit jantung, konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan sangat penting untuk memahami bagaimana kopi cocok dengan gaya hidup mereka