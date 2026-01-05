5 Manfaat Kulit Apel, Bikin Jantung Makin Kuat

jpnn.com, JAKARTA - APEL merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Faktanya, mengonsumsi apel secara teratur sangatlah menyehatkan.

Meskipun buah ini terkenal akan nilai gizinya, kulit apel sering kali dibuang.

Namun, sebelum membuang kulit apel, pertimbangkan keajaiban yang bisa dilakukannya dalam hal meningkatkan kesehatan Anda.

Apel kaya akan serat, antioksidan, vitamin, dan mineral, serta mengandung jumlah nutrisi penting yang seimbang.

Itulah sebabnya mengapa apel menjadi buah yang paling banyak dimakan di dunia.

Namun, karena penggunaan lilin dan bahan kimia berbahaya lainnya, beberapa orang mungkin memilih untuk mengupas kulit apel sebelum mengonsumsinya.

Hal ini menghilangkan banyak nutrisi penting dari apel. Akan lebih baik untuk makan apel dengan kulitnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.