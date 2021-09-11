5 Manfaat Kulit Lemon, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Saat hidup memberimu lemon, jangan hanya memerasnya dan membuang kulitnya.

Manfaatkan juga kulit lemon sebaik-baiknya demi kesehatan Anda.

Kita semua sangat menyadari berbagai manfaat kesehatan dan penggunaan lemon, yang menjadi bahan utama di dapur dan lemari es kita.

Lemon adalah penambah rasa dengan nilai gizi yang tinggi.

Meskipun lemon bisa digunakan dalam berbagai bentuk, kulitnya sering kali berakhir di tempat sampah.

Baca Juga: 10 Manfaat Kulit Lemon yang Tidak Terduga

Lemon adalah buah yang serbaguna. Dari daging buahnya hingga kulitnya, secara keseluruhan lemon bergizi karena kaya akan antioksidan dan memiliki kadar vitamin C yang sangat tinggi.

Faktanya, kulit lemon kering bisa menjadi komponen yang bagus untuk kulit Anda, nutrisi tubuh, roti, minuman dan menjadi produk praktis di rumah untuk membersihkan dan memberi wewangian.