5 Manfaat Kunyit, Ampuh Redakan Nyeri Haid

Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Banyak dari masyarakat yang menggunakan kunyit kuning sebagai bumbu dasar masakan, teh, dan juga jamu.

Kandungan kunyit terdapat kurkumin, sesmetoksikumin, bisdesmetoksikurkumin, resim, pati, karbohidrat, protein, selulosa dan lemak.

Kunyit juga diketahui kaya akan vitamin C, antioksidan, zat pahit, zat besi, fosfor, kalsium, hingga minyak atsiri.

Kunyit jenis ini juga dipercaya mampu menangkal racun hingga membantu menurunkan berat badan secara efektif.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan Nyeri Haid

Manfaat kunyit yang pertama ialah bisa membantu meredakan nyeri haid.

Nyeri saat haid sering dialami oleh para wanita, jika dibiarkan tentu ini akan menghambat produktivitasmu dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

Ada beberapa manfaat kunyit yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meredakan nyeri haid.

