JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Kunyit Campur Daun Serai, Ampuh Atasi Keputihan dengan Cepat

5 Manfaat Kunyit Campur Daun Serai, Ampuh Atasi Keputihan dengan Cepat

Ilustrasi Kunyit. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang nutrisi dan baik untuk kesehatan tubuh.

Sebab, kunyit mengandung kurkumin yang sangat dahsyat untuk kesehatan tubuh.

Sementara, daun serai mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, C, B1, B5, B2, B3, B6 dan beberapa mineral seperti zat besi, seng, kalsium, kalium, magnesium, mangan, tembaga, fosfor dan lainnya.

Membuat olahan air rebusan kunyit campur daun serai ini sangat mudah.

Sediakan 3 batang serai, 3 ruas kunyit yang dikupas dan ditumbuk, 3 ruas jahe yang dikupas dan digeprek, dan 500 mililiter air.

Caranya: Hancurkan daun serai untuk melepaskan wewangiannya, kemudian potong menjadi kecil-kecil, sertakan daunnya.

Setelah itu, kupas jahe dan kunyit lalu hancurkan. Rebus semua bahan itu dengan air hingga mendidih. Setelah mendidih angkat, dan tunggu sampai hangat.

Kemudian, ambil satu gelas dan campur madu secukupnya. Minum air rebusan ini dua kali sehari selama 5 hari.

Ada beberapa manfaat kunyit yang dicampur daun serai untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengatasi keputihan.

