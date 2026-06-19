5 Manfaat Kunyit yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan ke dalam beberapa hidangan gurih.
Rempah yang memiliki nama ilmiah Curcuma domestica ini ampuh digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Hal tersebut dikarenakan, kunyit memiliki banyak kandungan zat gizi dan senyawa aktif, seperti: karbohidrat; protein; lemak; serat; kurkumin; minyak atsiri; tanin; pati; potasium; zat besi, dan vitamin C.
Kandungan tersebut membuat kunyit bersifat antioksidan, antiinflamasi, antikoagulan, antimikroba, hingga antihepatotoksik yang bermanfaat untuk kesehatan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengendalikan Gula Darah
Manfaat kunyit yang pertama ialah mengendalikan gula darah.
Kunyit merupakan salah satu bumbu dapur yang bermanfaat untuk membantu penderita diabetes, yakni sebagai pengobatan alami untuk mengendalikan gula darah tetap stabil.
Sebuah studi tinjauan Evidence-Based Complementary And Alternative Medicine (2013) menunjukkan curcumin bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah.
Ada beberapa manfaat kunyit yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengendalikan gula darah.
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