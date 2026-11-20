jpnn.com, JAKARTA - KURMA dan madu merupakan herbal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Tidak sedikit orang yang senang mencampurkan buah kurma dengan beberapa beberapa tetes madu agar tubuh mereka terasa lebih segar dan sehat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga: 5 Manfaat Kurma untuk Ibu Hamil

1. Menstabilkan kadar gula darah

Konsumsi kurma dan madu bisa menjadi solusi untuk mengontrol kadar gula dalam tubuh.

Kurma memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga tak perlu khawatir gula darah naik. Madujuga bisa menjadi alternatif gula.

2. Memenuhi kebutuhan nutrisi

Kurma kaya akan berbagai jenis Vitamin B. Vitamin B3 atau niasin yang bermanfaat membantu proses pencernaan.

Baca Juga: 4 Manfaat Madu yang Bikin Kaget

Vitamin B9 yang ada di kurma membantu pembentukan sel darah baru.

Kandungan vitamin A dan K mampu menjaga kesehatan tubuh saat Anda sedang melakukan ibadah puasa.