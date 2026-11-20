5 Manfaat Kurma Campur Madu, Ampuh Menurunkan Gula Darah
jpnn.com, JAKARTA - KURMA dan madu merupakan herbal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Tidak sedikit orang yang senang mencampurkan buah kurma dengan beberapa beberapa tetes madu agar tubuh mereka terasa lebih segar dan sehat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menstabilkan kadar gula darah
Konsumsi kurma dan madu bisa menjadi solusi untuk mengontrol kadar gula dalam tubuh.
Kurma memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga tak perlu khawatir gula darah naik. Madujuga bisa menjadi alternatif gula.
2. Memenuhi kebutuhan nutrisi
Kurma kaya akan berbagai jenis Vitamin B. Vitamin B3 atau niasin yang bermanfaat membantu proses pencernaan.
Vitamin B9 yang ada di kurma membantu pembentukan sel darah baru.
Kandungan vitamin A dan K mampu menjaga kesehatan tubuh saat Anda sedang melakukan ibadah puasa.
Ada beberapa manfaat kurma campur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan kadar gula darah.
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