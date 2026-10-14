5 Manfaat Labu Siam, Kaya Akan Kandungan Vitamin C
jpnn.com, JAKARTA - LABU siam merupakan salah satu sayuran yang mengandung beragam nutrisi.
Dalam labu siam mengandung 14 serat serat yang bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi serta mengontrol gula darah penderita diabetes, sekaligus mengeluarkan racun dalam tubuh.
Serat tidak larut dalam labu siam akan membantu pergerakan usus makin baik.
Dari sekian banyak kegunaan labu siam, salah satu khasiat yang paling dahsyat yang bisa diambil adalah untuk asam urat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengandung Vitamin C
Manfaat labu siam yang pertama ialah kaya akan kandungan vitamin C.
Vitamin C tidak hanya berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tetapi juga baik dikonsumsi untuk penderita asam urat.
Vitamin C dalam labu siam berguna untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi salah satu pemicu dari asam urat.
Ada beberapa manfaat labu siam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya kandungan vitamin C.
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