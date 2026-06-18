5 Manfaat Lada Hitam, Baik untuk Pencernaan Anda

jpnn.com, JAKARTA - LADA hitam biasanya digunakan sebagai salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Berdasarkan data Nutrition Value, lada hitam mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, vitamin B, dan vtamin K serta mineral penting, meliputi kalium, kalsium, tembaga, zat besi, dan mangan.

Berikut manfaat lada hitam, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Melawan Infeksi Bakteri

Studi menemukan bahwa ekstrak lada hitam bisa menghambat penyebaran bakteri Staphylococcus, Bacillus, dan Streptococcus.

Lada hitam menjadi salah satu rempah yang memiliki manfaat untuk menghentikan pertumbuhan bakteri tertentu.

Bakteri tersebut jika menginfeksi tubuh bisa menyebabkan sepsis (infeksi bakteri dalam darah), impetigo (infeksi bakteri pada folikel kulit), radang tenggorokan, dan meningitis.

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2. Mengurangi Peradangan

Peradangan bisa terjadi ketika sistem kekebalan tubuh mencoba melawan penyakit.

Kondisi ini biasanya muncul secara alami, terutama saat Anda terluka.