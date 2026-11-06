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5 Manfaat Lemon Campur Madu, Turunkan Risiko Infeksi Saluran Kemih

5 Manfaat Lemon Campur Madu, Turunkan Risiko Infeksi Saluran Kemih
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Ilustrasi: Air lemon. Foto: livestrong

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan madu merupakan herbal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Lemon merupakan buah-buahan dalam genus citrus dengan rasa yang khas yaitu asam, tetapi sangat kaya akan kandungan vitamin C.

Sementara, madu mempunyai manfaat yang luar biasa. Madu mempunyai kandungan antibakteri alami dan antiinflamasi yang membuat madu banyak dipilih orang sebagai makanan yang sering dikonsumsi.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan sistem imunitas

Di dalam lemon, kandungan vitamin C yang tinggi memang akan menambah sistem kekebalan tubuh, karena vitamin C mampu melindungi tubuh dari radikal bebas.

Ditambah dengan madu yang mengandung antioksidan alami akan makin memberikan manfaat luar biasa untuk sistem kekebalan tubuh.

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Dengan demikian, mengonsumsi lemon dan madu secara teratur setiap pagi akan mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit.

2. Membantu detoksifikasi tubuh

Jika tetap ingin melakukan detoksifikasi tubuh dengan biaya yang lebih terjangkau, sebaiknya membuat minuman detoks sendiri.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi lemon campur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan energi.

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