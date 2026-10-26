5 Manfaat Lemon, Cegah Serangan Batu Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Buah yang kaya vitamin C ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga dipercaya memiliki berbagai manfaat.

Dengan kandungan antioksidan yang tinggi, lemon menjadi pilihan praktis untuk menjaga keseimbangan nutrisi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Batu Ginjal

Manfaat lemon yang pertama ialah mencegah batu ginjal.

Mengonsumsi setengah cangkir jus lemon setiap hari bisa meningkatkan kadar sitrat dalam urine.

Studi menunjukkan bahwa hal ini membantu melindungi ginjal dari pembentukan batu kalsium.

2. Meredakan Sakit Tenggorokan

Campuran jus lemon dan madu bisa menjadi solusi alami untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat sakit tenggorokan yang parah.