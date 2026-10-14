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5 Manfaat Lidah Buaya, Baik untuk Kesehatan Mulut

5 Manfaat Lidah Buaya, Baik untuk Kesehatan Mulut
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Ilustrasi Aloe Vera alias lidah buaya. Foto: Luvy

jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya merupakan salah satu tanaman yang mengandung segudang manfaat.

Pada dasarnya, apa pun masalahnya, lidah buaya bisa membantu.

Jadi, bagaimana kalau Anda mengambil pisau dan memotong beberapa batang lidah buaya dari tanaman di sekitar kamu?

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Baik untuk kesehatan pencernaan

Manfaat lidah buaya yang pertama ialah baik untuk kesehatan pencernaan.

Sakit perut? Lidah buaya bisa memberikan Anda kelegaan karena membantu membersihkan sistem pencernaan.

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Lidah buaya mendorong pergerakan usus yang bisa mencegah sembelit.

Lidah buaya merupakan pencahar yang efektif. Sifat antiinflamasinya juga dapat mengobati Sindrom Iritasi Usus (IBS).

Ada beberapa manfaat lidah buaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya tentu saja baik untuk kesehatan mulut.

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