5 Manfaat Lidah Buaya untuk Kulit, Wanita Pasti Suka

Ilustrasi Aloe Vera alias lidah buaya. Foto: Luvy

jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.

Lidah buaya selama ini terkenal akan kemampuannya untuk meningkatkan kesehatan kulit dan rambut.

Oleh karena itu, tidak heran mengapa banyak wanita suka menggunakan lidah buaya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Nawon.com.vn.

1. Hidrasi dan pelembab

Salah satu manfaat lidah buaya untuk kulit adalah kemampuannya memberikan hidrasi dan pelembab yang mendalam.

Konsistensi jus lidah buaya yang seperti gel membantu mengunci kelembapan dan mencegah hilangnya air dari kulit, menjaganya tetap terhidrasi dan kenyal.

Penggunaan jus lidah buaya secara teratur bisa membantu mengatasi kekeringan dan memperbaiki tekstur kulit secara keseluruhan.

2. Menenangkan

Jus lidah buaya terkenal karena khasiatnya yang menenangkan.

Ada beberapa manfaat lidah buaya yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan salah satunya adalah membantu meratakan warna kulit.

