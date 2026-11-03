5 Manfaat Lidah Buaya yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya sering digunakan sebagai salah satu bahan alami untuk menjaga kesehatan rambut.
Namun, beberapa penelitian medis mengungkap beberapa manfaat lidah buaya lain bagi kesehatan tubuh.
Untuk mendapatkan manfaat herbal, lidah buaya biasanya diolah menjadi jus, teh, dan minuman produksi pabrik lainnya.
Hal itu dikarenakan kandungan nutrisi dan mineral yang dimiliki oleh lidah buaya.
Kandungan zat gizi lidah buaya terdiri dari: energi; protein; lemak; serat; kalsium; fosfor; besi; vitamin C; vitamin A; vitamin B.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Antiinflamasi
Kandungan gibberin dan auki pada lidah buaya diyakini bisa bertindak sebagai antiinflamasi.
Ada beberapa manfaat lidah buaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan berat badan.
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