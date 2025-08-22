5 Manfaat Makan Pepaya Setiap Pagi Saat Perut Kosong

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi pepaya? Pepaya merupakan buah manis yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Dikenal sebagai 'buah para bidadari', pepaya tidak hanya merupakan makanan lezat, tetapi juga penuh dengan manfaat kesehatan.

Pepaya kaya akan nutrisi penting, menjadikannya sumber vitamin dan mineral yang fantastis.

Selain itu, pepaya mendukung kesehatan pencernaan berkat kandungan seratnya yang tinggi.

Pepaya juga memiliki sifat antiinflamasi yang bisa membantu menurunkan risiko penyakit kronis.

Selain itu, pepaya meningkatkan kesehatan kulit agar tampak lebih muda.

Terakhir, pepaya meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, yang memungkinkan tubuh menangkal infeksi.

Makan pepaya matang saat perut kosong lebih dari sekadar awal hari yang menyegarkan. Pepaya menawarkan banyak manfaat kesehatan.