JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Mandi Air Hangat untuk Ibu Hamil

5 Manfaat Mandi Air Hangat untuk Ibu Hamil

5 Manfaat Mandi Air Hangat untuk Ibu Hamil
Mandi air hangat. Foto: Dok. Ariston

jpnn.com, JAKARTA - SAAT cuaca dingin, Anda tentu memilih mandi dengan air hangat.

Mandi air hangat bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh.

Mandi air hangat juga baik untuk ibu hamil. Mandi dengan air hangat bisa menjadi cara untuk merelaksasi tubuh dan pikiran selama kehamilan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melemaskan otot

Berat badan yang naik selama masa kehamilan akan membuat otot-otot semakin tegang.

Mandi air hangat bisa membuat otot-otot tersebut lebih rileks sekaligus mengatasi nyeri akibat kram selama masa kehamilan.

2. Meningkatkan kualitas tidur

Mandi air hangat ditambah dengan essential oil yang memiliki aroma menenangkan bisa membantu ibu hamil agar lebih mudah tidur.

Mandi air hangat juga bisa mencegah insomnia saat kehamilan.

Ada beberapa manfaat mandi air hangat untuk ibu hamil yang baik untuk kesehatan dan salah satunya mengatasi pembengkakan.

