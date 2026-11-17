jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan salah satu buah dengan rasa manis dan kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Manggis memiliki khasiat kesehatan yang luar biasa, sehingga membuatnya menonjol di antara buah-buahan lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan Gula Darah

Manfaat manggis yang pertama ialah membantu mengendalikan gula darah.

Sebuah penelitian memberikan wanita obesitas 400 miligram ekstrak manggis setiap hari selama 26 minggu.

Hasilnya, penolakan insulin pada tubuh yang menyebabkan diabetes menjadi berkurang.

Manggis juga mengandung banyak serat yang bisa membantu menstabilkan gula darah dan kendali diabetes.

2. Mendukung Sistem Pertahanan Tubuh

Serat dan vitamin C pada manggis membantu memperbaiki sistem pertahanan tubuh.