5 Manfaat Manggis, Baik Dikonsumsi Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan salah satu buah dengan rasa manis dan kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Manggis memiliki khasiat kesehatan yang luar biasa, sehingga membuatnya menonjol di antara buah-buahan lainnya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengendalikan Gula Darah
Manfaat manggis yang pertama ialah membantu mengendalikan gula darah.
Sebuah penelitian memberikan wanita obesitas 400 miligram ekstrak manggis setiap hari selama 26 minggu.
Hasilnya, penolakan insulin pada tubuh yang menyebabkan diabetes menjadi berkurang.
Manggis juga mengandung banyak serat yang bisa membantu menstabilkan gula darah dan kendali diabetes.
2. Mendukung Sistem Pertahanan Tubuh
Serat dan vitamin C pada manggis membantu memperbaiki sistem pertahanan tubuh.
Ada beberapa manfaat manggis yang bisa membantu menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengendalikan gula darah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Herbal untuk Menurunkan Gula Darah dengan Cepat
- 3 Manfaat Bawang Bombai yang Bikin Kaget
- 4 Manfaat Ubi Jalar, Baik untuk Penderita Diabetes
- 5 Khasiat Air Kunyit Campur Daun Sirih, Gula Darah Bakalan Tetap Normal
- 5 Manfaat Rambut Jagung, Kolesterol Bakalan Ambyar
- 3 Manfaat Jahe, Gula Darah Bakalan Tetap Normal