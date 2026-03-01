menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Mengonsumsi Buah Saat Sahur

5 Manfaat Mengonsumsi Buah Saat Sahur

5 Manfaat Mengonsumsi Buah Saat Sahur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Buah apel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi buah saat sahur? Mengonsumsi buah segar saat sahur diketahui bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Buah bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi saat sahur.

Hal itu karena buah-buahan mengandung banyak vitamin dan zat lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Terhindar dari dehidrasi

Buah-buahan mengandung banyak air, hal itu yang akan memastikan tubuhmu terus terhidrasi, dan akan mengurangi risiko dehidrasi.

Dehidrasi bisa membuat tubuh menjadi lemas. Tak hanya itu, kekurangan cairan dalam tubuh juga akan memengaruhi lapisan kulit seseorang.

Baca Juga:

2. Kenyang lebih lama

Seperti apel, mengandung serat yang cukup tinggi. Banyaknya serat di dalam apel, bisa membuat kamu kenyang seharian saat berpuasa.

3. Meningkatkan energi

Kandungan vitamin yang banyak dan beragam, bisa membuat tubuh Anda segar dan bugar.

Ada beberapa manfaat mengonsumsi buah saat sahur dan salah satunya ialah tentu saja Anda bakalan terhindar dari dehidrasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI