5 Manfaat Mengonsumsi Kacang Tanah Campur Gula Merah, Baik untuk Jantung
jpnn.com, JAKARTA - KACANG tanah merupakan salah satu makanan bergizi yang bisa dikonsumsi saat musim dingin.
Musim dingin membawa serta keinginan akan makanan hangat dan nyaman, dan kombinasi tradisional seringkali menjadi kunci rasa dan kesehatan.
Salah satu pasangan klasik tersebut adalah kacang tanah dengan jaggery (gula merah), camilan yang telah dinikmati selama beberapa generasi di seluruh India.
Duo sederhana ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya nutrisi yang membantu tubuh Anda mengatasi musim dingin.
Sementara kacang tanah menyediakan protein dan lemak sehat, gula merahmenambahkan rasa manis alami bersama dengan mineral penting.
Bersama-sama, mereka menciptakan sumber energi dan kehangatan yang dibutuhkan tubuh Anda selama hari-hari yang dingin.
Namun, apa yang membuat kombinasi ini begitu istimewa untuk kesehatan di musim dingin?
Berikut ini penjelasannya, seperti yang dikutip laman Food.ndtv.com.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kacang tanah yang dicampur gula merah saat musim dingin dan salah satunya adalah baik untuk jantung.
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