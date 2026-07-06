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5 Manfaat Mentimun, Bantu Kontrol Kadar Gula Darah

5 Manfaat Mentimun, Bantu Kontrol Kadar Gula Darah
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Mentimun. Foto: Eating Richly

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mentimun? Mentimun merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Mentimun mengandung sekitar 95 – 96,7 persen air dengan vitamin C, vitamin K, kalium, dan fitonutrien (zat kimia alami tumbuhan) berupa asam kafeat.

Selain itu, mentimun mengandung antioksidan, termasuk di antaranya adalah flavonoid, tanin, dan triterpen.

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Antioksidan merupakan zat kimia yang akan bantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Bahkan, minum jus mentimun dicampur madu juga diketahui memberikan efek baik bagi tubuh.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Kaya Vitamin

Mentimun mengandung vitamin B yang baik. Mentimun juga memiliki kandungan air yang tinggi dan mengandung vitamin K, silika, vitamin A, vitamin C dan klorofil.

2. Mengurangi Stres

Manfaat mentimun selanjutnya ialah membantu mengurangi stres.

Ada beberapa manfaat mentimun yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya mengurangi stres.

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