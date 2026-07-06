5 Manfaat Mentimun, Bantu Kontrol Kadar Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mentimun? Mentimun merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Mentimun mengandung sekitar 95 – 96,7 persen air dengan vitamin C, vitamin K, kalium, dan fitonutrien (zat kimia alami tumbuhan) berupa asam kafeat.

Selain itu, mentimun mengandung antioksidan, termasuk di antaranya adalah flavonoid, tanin, dan triterpen.

Antioksidan merupakan zat kimia yang akan bantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Bahkan, minum jus mentimun dicampur madu juga diketahui memberikan efek baik bagi tubuh.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kaya Vitamin

Mentimun mengandung vitamin B yang baik. Mentimun juga memiliki kandungan air yang tinggi dan mengandung vitamin K, silika, vitamin A, vitamin C dan klorofil.

2. Mengurangi Stres

Manfaat mentimun selanjutnya ialah membantu mengurangi stres.