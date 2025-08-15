5 Manfaat Mentimun, Bikin Berat Badan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Mentimun mengandung banyak vitamin dan mineral yang sangat penting bagi kesehatan.

Setengah cangkir irisan timun mengandung 8 kalori, 1,9 gram karbohidrat, 0,3 gram serat, dan 0,3 gram protein.

Selain itu, mentimun juga mengandung magnesium, kalium, vitamin C, vitamin K, dan mangan.

Namun, manfaat mentimun hanya bisa didapatkan jika kamu rutin mengonsumsinya setiap hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah dehidrasi

Manfaat mentimun yang pertama ialah membantu mencegah dehidrasi.

Mentimun berisi banyak kandungan air yang bisa memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh.