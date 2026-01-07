menu
5 Manfaat Mentimun, Stres Bakalan Tidak Berkutik

Mentimun. Foto: Eating Richly

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Beberapa penyakit bisa reda hanya dengan rajin mengonsumsi mentimun.

Bahkan, mentimun bisa mengatasi penyakit mematikan seperti kanker dan penyakit autoimun.

Oleh karena itu, mengonsumsi mentimun akan menjauhkan kamu dari risiko tersebut.

Biasanya, mentimun bisa ditambahkan dengan madu agar rasa dan khasiatnya makin bertambah.

Kandungan madu asli pun juga memiliki banyak khasiat yang menguntungkan.

Untuk itu, mentimun dicampur madu bisa menyembuhkan beberapa masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat mentimun yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah membantu meredakan stres.

