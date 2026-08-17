5 Manfaat Mentimun, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu jenis buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Karena mentimun memiliki kandungan air yang tinggi dan mengandung vitamin K, silika, vitamin A, vitamin C dan klorofil.

Untuk mendapatkan kandungan yang maksimal dari khasial mentimun ini, maka ahli herbal Kym Mot menyarankan untuk mengolah mentimun menjadi jus atau diparut halus.

Jus mentimun bisa dicampur dengan madu atau pemanis alami lainnya seperti gula aren, dipastikan rasa jus akan lebih nikmat.

Ternyata manfaat jus mentimun juga bisa mengobati tanda-tanda vital yang tinggi dan batu organ kemih.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kaya Vitamin

Mentimun mengandung vitamin B yang baik. Mentimun juga memiliki kandungan air yang tinggi dan mengandung vitamin K, silika, vitamin A, vitamin C dan klorofil.

2. Menurunkan Berat Badan

Manfaat mentimun selanjutnya ialah membantu menurunkan berat badan.