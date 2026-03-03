5 Manfaat Minum Air Gula untuk Lambung yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang sering mengalami masalah kesehatan pada lambung mereka.

Mulai dari kondisi perut yang nyeri akibat mag, hingga kondisi kembung yang sangat mengganggu pasti menyebabkan rasa tidak nyaman dan rasa sakit.

Permasalahan pada bagian lambung tersebut juga menjadi salah satu bentuk kondisi yang bisa terjadi akibat pola makan yang salah, kondisi imunitas yang lemah, dan pengaruh kebersihan diri yang kurang terjaga.

Selain menggunakan obat-obatan medis, ada beberapa jenis pengobatan herbal memanfaatkan bahan alami, salah satunya adalah air gula.

Air gula ternyata secara tidak langsung memang bisa memberikan dampak positif bagi tubuh baik secara fisik maupun psikis.

Untuk bisa memanfaatkan air gula bagi lambung maka penggunaannya dan pembuatannya juga harus dilakukan dengan benar.

Cara penggunaan air gula sebenarnya cukup sederhana yakni dengan mengonsumsi air gula dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan ketika lambung mengalami masalah.

Dengan melarutkan gula pasir atau gula aren/merah dengan air panas hingga terasa cukup manis.