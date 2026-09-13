5 Manfaat Minum Air Jahe Setiap Malam, Gula Darah Bakalan Tetap Normal

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Secangkir air jahe hangat di malam hari adalah salah satu pengobatan sederhana yang diam-diam ada di dapur kita, tetapi jarang mendapatkan pujian yang semestinya.

Meskipun kebanyakan dari kita hanya mengonsumsi jahe saat pilek, rempah yang satu ini telah lama dihargai di rumah-rumah di India karena kemampuannya untuk melancarkan pencernaan, meredakan ketidaknyamanan, dan menyeimbangkan kembali tubuh setelah hari yang panjang dan melelahkan.

Dalam beberapa bulan terakhir, air jahe telah menjadi ritual malam hari yang populer bagi orang-orang yang mencari cara alami berbasis makanan untuk merasa lebih ringan dan tidur lebih nyenyak.

Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda meminumnya secara konsisten selama sebulan?

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

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1. Pencernaan Anda Mungkin Menjadi Jauh Lebih Lancar

Menurut sebuah bab tahun 2025 yang diterbitkan dalam Clinical Nutrition Open Science, jahe kaya akan gingerol, yang membantu merangsang enzim pencernaan dan meningkatkan kecepatan lambung Anda memproses makanan.

Selama sebulan, Anda akan merasakan lebih sedikit gas, buang air besar yang lebih baik, dan berkurangnya kembung di pagi hari.