5 Manfaat Minum Kopi Hitam Setiap Hari, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman populer kesukaan banyak orang.

Kopi hitam adalah kopi yang diseduh tanpa bahan tambahan seperti susu, krim, atau gula.

Kopi ini dikenal karena rasanya yang kaya dan kuat serta menjadi pilihan populer bagi mereka yang lebih menyukai pengalaman minum kopi yang lebih intens.

Kopi hitam sering dianggap sehat karena rendah kalori dan kaya antioksidan, yang bisa membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes.

Selain itu, kopi hitam bisa meningkatkan metabolisme, meningkatkan fungsi kognitif, dan mendukung kesehatan hati.

Namun, kopi hitam juga bisa tidak sehat jika dikonsumsi secara berlebihan.

Asupan kafein yang tinggi bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, kecemasan, masalah pencernaan, dan gangguan tidur.

Selain itu, terlalu bergantung pada kopi hitam untuk energi bisa mengakibatkan ketergantungan dan gejala putus zat.