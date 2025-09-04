menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Minum Kopi Hitam Setiap Hari, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

5 Manfaat Minum Kopi Hitam Setiap Hari, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

5 Manfaat Minum Kopi Hitam Setiap Hari, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kopi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman populer kesukaan banyak orang.

Kopi hitam adalah kopi yang diseduh tanpa bahan tambahan seperti susu, krim, atau gula.

Kopi ini dikenal karena rasanya yang kaya dan kuat serta menjadi pilihan populer bagi mereka yang lebih menyukai pengalaman minum kopi yang lebih intens.

Baca Juga:

Kopi hitam sering dianggap sehat karena rendah kalori dan kaya antioksidan, yang bisa membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes.

Selain itu, kopi hitam bisa meningkatkan metabolisme, meningkatkan fungsi kognitif, dan mendukung kesehatan hati.

Namun, kopi hitam juga bisa tidak sehat jika dikonsumsi secara berlebihan.

Baca Juga:

Asupan kafein yang tinggi bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, kecemasan, masalah pencernaan, dan gangguan tidur.

Selain itu, terlalu bergantung pada kopi hitam untuk energi bisa mengakibatkan ketergantungan dan gejala putus zat.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kopi hitam yang ternyata baik untuk kesehatan dan juga bisa membantu mencegah serangan penyakit ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI