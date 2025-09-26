menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Minum Susu Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka

5 Manfaat Minum Susu Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka

5 Manfaat Minum Susu Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Susu bisa dikonsumsi siapa saja. Ada berbagai jenis rasa susu, seperti vanila, cokelat, stroberi, hingga rasa pisang.

Namun, sudah pernahkah mencoba segelas susu hangat dicampur kunyit dan madu?

Baca Juga:

Susu kunyit dikenal juga dengan nama golden milk, turmeric latte, atau haldi doodh.

Minuman ini dibuat dari susu sapi yang dicampur kunyit dan rempah berkhasiat lainnya.

Caranya, campurkan segelas susu panas dengan setengah sendok teh bubuk kunyit atau 3 cm kunyit.

Baca Juga:

Biarkan selama 10-15 menit, dan sajikan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah imunitas tubuh

Kunyit memiliki sifat antiinflamasi. Sangat paten untuk menambah imunitas tubuh.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi susu yang dicampur dengan kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah menyehatkan pencernaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI