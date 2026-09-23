5 Manfaat Oat, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - OAT merupakan salah satu menu sarapan sehat yang bisa Anda konsumsi.

Oat dan oatmeal telah menjadi makanan pokok dan pilihan sarapan sehat di sebagian besar rumah.

Dalam beberapa tahun terakhir, oat telah berevolusi dari sekadar mangkuk sarapan sederhana menjadi digunakan dalam smoothie, camilan, hidangan gurih, dan bahkan kue-kue panggang.

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Namun, oat bukan hanya makanan diet yang sedang tren atau sekadar tren sesaat.

Manusia dan bahkan hewan ternak selama berabad-abad telah memakannya karena profil nutrisinya yang padat.

Manfaat oat sangat banyak dan diakui secara luas oleh ahli gizi di seluruh dunia.

Oat, yang secara ilmiah dikenal sebagai Avena sativa, adalah sereal biji-bijian utuh yang sebagian besar ditanam di Amerika Utara dan Eropa, tetapi sekarang dikonsumsi secara global.

Saat ini, oat menjadi sangat populer di kalangan penggemar kebugaran, pengawas berat badan, dan siapa pun yang ingin menambahkan sumber karbohidrat, serat, dan protein yang bersih ke dalam diet mereka.