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5 Manfaat Oat, Mngurangi Risiko Penyakit Jantung dan Diabetes

5 Manfaat Oat, Mngurangi Risiko Penyakit Jantung dan Diabetes
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Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - OAT merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Oat adalah biji-bijian utuh bebas gluten yang kaya akan nutrisi penting.

Profil nutrisinya kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan.

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Memasukkan biji-bijian ini ke dalam pola makan Anda akan memastikan tubuh Anda mendapatkan manfaat kesehatan.

Mulai dari manajemen berat badan, penurunan kadar gula darah, dan pengurangan risiko penyakit jantung.

Anda bisa memasukkan oat ke dalam pola makan Anda dalam bentuk bubur, oatmeal, granola, sereal sarapan seperti muesli, dan hidangan gurih seperti idli dan paratha.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kebaikan yang menyehatkan

Oat memiliki nilai gizi yang seimbang. Menurut penelitian dalam Journal of Vascular Health and Risk Management, oat merupakan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, serat, dan protein yang baik.

Ada beberapa manfaat oat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu meredakan sembelit.

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