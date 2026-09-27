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5 Manfaat Pare, Ampuh Mengobati Asam

5 Manfaat Pare, Ampuh Mengobati Asam
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Sayuran pare. Foto: Boldsky

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan salah satu sayuran yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Dalam dunia herbal, pare sudah dimanfaatkan sebagai alternatif dalam mengobati beberapa penyakit kronis.

Pasalnya, dalam pare mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mempertajam Penglihatan

Jika Anda mempunyai masalah dengan penglihatan, sebaiknya rutinlah mengonsumsi sayuran pare.

Pare mengandung beta karoten yang sangat baik untuk mempertajam penglihatan sekaligus infeksi terhadap mata.

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2. Mencegah Radikal Bebas

Khasiat air rebusan pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.

Radikal bebas diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Ada beberapa manfaat pare yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja mencegah radikal bebas.

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