5 Manfaat Pare Rebus, Kaya Antioksidan
jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki rasa pahit.
Dalam dunia herbal, pare sudah dimanfaatkan sebagai alternatif dalam mengobati beberapa penyakit kronis. salah satu caranya adalah dengan cara direbus.
Pare rebus bisa menjadi alternatif masakan untuk orang dengan terapi kesehatan tertentu seperti alternatif pengobatan kanker dan tumor maupun untuk orang dengan pantangan kolesterol serta diabetes.
Selain dalam bentuk pare rebus, pare yang diolah menjadi jus atau air rebusan.
Berikut khasiat pare yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menjaga Imunitas
Manfaat vitamin C yang terkandung dalam dalam pare rebus untuk tubuh yaitu sebagai penjaga imunitas.
Sistem imun yang baik akan membuat kesehatan lebih baik dan membuat tubuh tidak gampang terserang penyakit.
Selain itu, kecukupan asupan vitamin C berperan penting dalam kesehatan mulut sehingga terhindar dari potensi seriawan, bibir pecah-pecah, maupun gusi berdarah.
Ada beberapa manfaat pare rebus yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.
