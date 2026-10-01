5 Manfaat Pisang, Ampuh Menurunkan Risiko Strok
jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Adapun berbagai kandungan gizi yang terkandung dalam setiap 100 gram pisang seperti: Air: 67,8 gram; Energi: 128 kalori; Protein: 0,8 gram; Lemak: 0,5 gram; Karbohidrat: 30,2 gram; Serat: 8,1 gram; Kalsium: 12 miligram; Fosfor: 28 miligram; Natrium: 3 miligram; Kalium: 382,0 miligram.
Selain itu, pisang juga mengandung berbagai mineral seperti beta karoten, vitamin B kompleks, vitamin C, dan niasin.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan stamina
Manfaat pisang yang pertama ialah membantu meningkatkan stamina.
Mengonsumsi buah pisang sebelum olahraga ternyata bisa membuat stamina meningkat.
Penelitian menyebutkan, bahwa pisang dapat dijadikan bahan utama pengganti minuman olahraga untuk menggantikan elektrolit yang hilang.
Pasalnya, pisang mengandung kalium, karbohidrat, serat, dan vitamin B6 alami.
Ada beberapa manfaat pisang yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan tekanan darah.
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