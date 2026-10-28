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5 Manfaat Pisang untuk Diet yang Bikin Kaget

5 Manfaat Pisang untuk Diet yang Bikin Kaget
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Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa makan pisang dalam berbagai bentuk, baik mentah, sebagai smoothie atau bahkan sebagai keripik.

Namun, tahukah Anda bahwa banyaknya manfaat pisang bagi kesehatan bisa mengubah hidup Anda?

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Tidak banyak yang tahu bahwa pisang kaya akan vitamin dan mineral penting, seperti vitamin A, B, potasium, dan magnesium.

Itu berarti Anda bisa menikmati sejumlah manfaat, termasuk tingkat tekanan darah yang terkontrol, pengelolaan berat badan, peningkatan pencernaan, dan kesehatan jantung yang baik.

Terlebih lagi, ini secara instan meningkatkan energi, dan hanya mengandung 90 kalori per potong.

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Apalagi banyak orang yang rutin mengonsumsi pisang saat mereka sedang diet.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat pisang yang ternyata baik dikonsumsi saat sedang diet dan salah satunya adalah tentu saja membantu mengatasi anemia.

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