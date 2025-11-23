5 Manfaat Pisang yang Luar Biasa, Bikin Jantung Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan buah yang bisa diolah menjadi beberapa jenis hidangan manis.

Pisang merupakan makanan paling lezat dan kaya nutrisi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tangga India.

Anda bisa mengonsumsi buah ini dalam berbagai bentuk, baik mentah, sebagai smoothie, atau bahkan sebagai keripik.

Namun, tahukah Anda bahwa banyaknya manfaat kesehatan dari pisang bisa mengubah hidup kamu?

Tidak banyak yang tahu bahwa pisang merupakan sumber vitamin dan mineral penting, seperti vitamin A, B, kalium, dan magnesium.

Itu berarti Anda bisa menikmati sejumlah manfaat, termasuk tekanan darah yang terkontrol, manajemen berat badan, pencernaan yang lebih baik, dan kesehatan jantung yang baik.

Terlebih lagi, pisang bisa langsung meningkatkan energi, dan hanya mengandung 90 kalori per potong.

Berikut ini beberapa manfaat pisang untuk kesehatan, seperti dikutip laman Healthshots.com.