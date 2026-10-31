5 Manfaat Rambut Jagung, Kolesterol Bakalan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi jagung? Jagung merupakan salah satu makanan yang bisa membuat perut kenyang lebih lama.

Biasanya, rambut jagung (corn silk) akan langsung dibuang. Namun, siapa sangka, jika rambut jagung justru mengandung berbagai zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah penyakit kronis

Rambut jagung mengandung antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh untuk menangkal paparan radikal bebas yang memicu stres oksidatif.

Stres oksidatif merupakan penyebab utama timbulnya penyakit diabetes, kanker, dan penyakit jantung.

2. Bersifat antiradang

Hasil uji coba kepada hewan yang dimuat dalam jurnal Molecules (2012) menunjukkan jika ekstrak rambut jagung berpotensi mengurangi peradangan.

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Selain itu, rambut jagung juga memiliki kandungan magnesium yang bisa mengendalikan tubuh dari peradangan.

3. Menjaga kadar gula darah

Jurnal Molecules (2015) menunjukkan jika tikus yang diberikan flavonoid dari rambut jagung bisa menurunkan kadar gula darah secara signifikan.