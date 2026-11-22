5 Manfaat Rebusan Daun Pandan, Ampuh Atasi Bau Mulut
jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan tanaman yang sering digunakan untuk menambah aroma wangi beberapa hidangan gurih dan manis.
Namun, manfaat daun pandan tidak hanya itu saja. Manfaat minum rebusan daun pandan sangat banyak.
Ramuan ini juga dikenal sebagai obat herbal yang sudah dipercaya turun temurun.
Hal itu karena daun ini kaya akan vitamin dan mineral. Kandungan dalam daun pandan, di antaranya, vitamin A, B1, C, kalsium, fosfor, dan zat besi.
Senyawa yang terkandung dalam daun pandan juga bersifat antioksidan.
Beberapa di antaranya, isoflavon, alkaloid, glikosida, dan beberapa senyawa fenolik.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan gula darah
Studi dalam jurnal Pharmacognosy Magazine mengungkapkan, ekstrak daun pandan mampu meningkatkan produksi hormon insulin.
Ada beberapa manfaat rutin minum rebusan daun pandan untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan gula darah.
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