5 Manfaat Salak, Bikin BAB Makin Lancar
Salak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAK merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Salak mengandung segudang nutrisi yang penting untuk tubuh, seperti protein; zat besi; kalium; kalsium; beta karoten; karbohidrat; fosfor; vitamin A; vitamin C; dan berbagai antioksidan.?

Apalagi jika mengonsumsi salak dengan porsi wajar dan teratur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung Kalsium

Salak mengandung kalsium yang baik untuk pembentukan tulang janin.

Pasalnya salak mengandung kalsium yang tinggi. Ibu hamil tidak boleh kekurangan kalsium, karena kalsium juga dibutuhkan untuk pertumbuhan gigi dan tulang janin.

2. Menjaga Fungsi Penglihatan Mata

Kesehatan penglihatan mata ternyata tidak hanya bergantung pada wortel dan tomat yang banyak mengandung vitamin A.

Buah salak juga berguna untuk menjaga fungsi penglihatan mata, dikarenakan adanya kandungan betakarotin di dalam daging salak berguna dalam mengamankan kesehatan fungsi penglihatan.

Ada beberapa manfaat salak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan kerja otak.

