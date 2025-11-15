5 Manfaat Serai, Baik untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat luar biasa.
Sebab, serai mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niasin.
Serai juga mengandung berbagai mineral dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.
Satu sendok makan serai segar biasanya mengandung nutrisi berikut: kalori 5 kalsium; 3 miligram kalium; 34 miligram mangan; 0,2 miligram magnesium; dan 2,9 miligram zat besi.
Berikut cara mudah membuat minuman serai campur madu: tumbuk 3-5 batang serai, masukkan ke dalam air mendidih (500 ml), dan biarkan selama 10-15 menit.
Setelah air serai hangat, bisa dicampurkan madu bila suka. Air rebusan serai siap untuk dikonsumsi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menyembuhkan Flu
Manfaat serai yang pertama ialah bisa menyembuhkan flu.
Ada beberapa manfaat serai yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja kaya akan antioksidan.
