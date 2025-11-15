menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Manfaat Serai, Baik untuk Penderita Diabetes

5 Manfaat Serai, Baik untuk Penderita Diabetes

5 Manfaat Serai, Baik untuk Penderita Diabetes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat luar biasa.

Sebab, serai mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niasin.

Serai juga mengandung berbagai mineral dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.

Baca Juga:

Satu sendok makan serai segar biasanya mengandung nutrisi berikut: kalori 5 kalsium; 3 miligram kalium; 34 miligram mangan; 0,2 miligram magnesium; dan 2,9 miligram zat besi.

Berikut cara mudah membuat minuman serai campur madu: tumbuk 3-5 batang serai, masukkan ke dalam air mendidih (500 ml), dan biarkan selama 10-15 menit.

Setelah air serai hangat, bisa dicampurkan madu bila suka. Air rebusan serai siap untuk dikonsumsi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan Flu

Manfaat serai yang pertama ialah bisa menyembuhkan flu.

Ada beberapa manfaat serai yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja kaya akan antioksidan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI