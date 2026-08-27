5 Manfaat Serai, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Serai atau sereh adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan.

Secara umum, serai dimanfaatkan untuk penyedap masakan, obat kesehatan, dan kecantikan.

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Akan tetapi, serai juga bisa digunakan sebagai obat dikarenakan banyaknya zat dan vitamin baik yang terkandung di dalamnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Tekanan Darah

Serai bisa menurunkan tekanan darah. Hal ini dikarenakan daun sereh merupakan diuretik yang bisa membuang kelebihan air dan garam pada manusia melalui urine.

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Garam dan air yang berlebih pada tubuh bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi.

Caranya, iris panjang atau kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan dan campurkan ke dalam makanan sehari-hari.